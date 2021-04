Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha aggiunto che ogni tentativo di minare l'esistenza della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina, incontrerà l'opposizione di Belgrado. "Se la risoluzione non passerà – ha allora osservato – sarà una buona notizia per la Serbia e per tutta la regione. Se invece otterrà la maggioranza dei voti, sarà una notizia dura, ma noi investiremo ancora maggiori sforzi per costruire più ponti e più fabbriche, per rafforzare il paese in termini economici e vinceremo, ne sono sicuro". La Serbia ha inviato alla fine di giugno del 2015 una missiva ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite circa la risoluzione di Srebrenica annunciata dal Regno Unito. Nella lettera veniva sottolineato che la Serbia rispetta tutte le vittime dei conflitti avvenuti nella ex Jugoslavia. Belgrado, si leggeva ancora, è profondamente convinta che i ricordi, come pure le attività mirate a far sì che non si dimentichi il passato, debbano essere svolti esclusivamente in funzione della riconciliazione e della promozione della cooperazione regionale. La Serbia, si leggeva in un passaggio della lettera, non capisce il senso né l'obiettivo della risoluzione su Srebrenica, che andrebbe ad influire negativamente sulla stabilità regionale ma anche sui rapporti politici all'interno della Serbia. (segue) (Mop)