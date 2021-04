Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eredità del passato, si leggeva ancora, non deve essere da ostacolo per il futuro insieme dei Paesi della regione. Il 9 luglio di quest'anno il procuratore capo del Meccanismo residuale del Tribunale dell'Aia, Serge Brammertz, ha dichiarato che la negazione del genocidio avvenuto a Srebrenica, se tollerata, significa tradire di nuovo le vittime. In un editoriale pubblicato allora dal quotidiano britannico "The Guardian", Brammertz ha osservato che alcuni leader della regione dei Balcani occidentali hanno negato pubblicamente il genocidio, "hanno anche detto che Srebrenica era solo un inganno e una menzogna". I criminali di guerra condannati dal tribunale dell'Aia, ha osservato ancora Brammertz, sono spesso citati come eroi, mentre la sofferenza delle vittime viene ignorata, negata e sminuita. "Per troppo tempo la comunità internazionale ha sperato che questo problema potesse semplicemente scomparire. Non succederà. Dobbiamo ascoltare le vittime e i sopravvissuti. Le loro storie servono a ricordare come la discriminazione e l'odio possano dividere e persino distruggere le società per le generazioni a venire. Questo è il motivo per cui dobbiamo parlare con una sola voce quando viene negato il genocidio e quando i responsabili vengono glorificati ", ha scritto Brammertz aggiungendo che "c'è ancora molto lavoro da fare" per raggiungere la giustizia e la riconciliazione nella regione. (segue) (Mop)