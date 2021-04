Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora è il turno dei tribunali della regione dopo la chiusura del tribunale dell'Aia nel 2017. In Bosnia Erzegovina le autorità hanno compiuto importanti progressi, sebbene sia necessario processare altri tremila oggetti d'indagine, compresi quelli relativi a Srebrenica. Di particolare preoccupazione è il numero dei presunti autori del genocidio, che sono fuggiti in Serbia e lì hanno trovato un rifugio sicuro, compresi leader politici e comandanti militari. È profondamente inquietante che così tanti presunti autori di genocidio non abbiano ancora affrontato la giustizia. Sono stato testimone del dolore dei sopravvissuti che devono affrontare una realtà che vede alcuni di quelli che si dice abbiano ucciso i loro cari possono ancora camminare liberamente per le strade", ha concluso Brammertz. L'anno scorso presso il memoriale di Potocari, in Bosnia-Erzegovina, la commemorazione dei fatti di Srebrenica si è tenuta l'11 luglio in conformità con le misure sanitarie di protezione contro la pandemia di coronavirus. La commemorazione si è tenuta in due sale con un massimo di 50 persone ciascuna, con un collegamento video e la lettura e la trasmissione di messaggi video di personalità politiche di tutto il mondo. Il comitato organizzatore per il 25mo anniversario ha inviato lettere a 64 indirizzi di presidenti e capi di governo di Stati e varie organizzazioni, spiegando che questi avrebbero potuto presentare dei discorsi registrati che sarebbero stati trasmessi nel corso della commemorazione. Sono arrivati circa 35 messaggi, tra cui quelli del segretario di Stato Usa Mike Pompeo e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (segue) (Mop)