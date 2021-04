Montenegro: premier Krivokapic chiede dimissioni ministro Giustizia per frasi su Srebrenica (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune commemorazioni si sono tenute anche in altri Paesi, come nel Regno Unito, dove la sera dell'11 luglio si è tenuto un evento video che ha visto tra gli ospiti il principe Carlo e il primo ministro Boris Johnson, l'esponente musulmano della presidenza bosniaca, Sefik Dzaferovic, e quello croato Zeljko Komsic. Quest'ultimo ha preso parte anche a un incontro commemorativo presso la Chiesa della memoria a Berlino. Il Centro memoriale di Srebrenica, in Bosnia Erzegovina, ha pubblicato il primo marzo una raccolta di documenti denominati Trascrizioni del genocidio. Secondo quanto riferisce la stampa locale i documenti indicano l'esistenza di piani delle autorità serbo-bosniache per dividere la Bosnia Erzegovina e commettere atti di pulizia etnica. La raccolta, disponibile in formato online tramite un'apposita applicazione, è un insieme di trascrizioni delle sedute del Parlamento della Repubblica Srpska dal 1991 al 1996. La missione del centro è raccogliere documenti e testimonianze sui fatti accaduti a Srebrenica del 1995, quando membri dell'esercito e della polizia serbo-bosniaci uccisero migliaia di persone. Lo scopo della pubblicazione della raccolta è fornire a ricercatori, organizzazioni della società civile, media e chiunque sia interessato una visione delle decisioni più importanti della dirigenza serbo-bosniaca prima e durante la guerra degli anni '90. I documenti sistematizzati cronologicamente dimostrerebbero, secondo gli autori della raccolta, l'esistenza del progetto di stabilire una "grande Serbia" con parti della Croazia e della Bosnia Erzegovina sotto il controllo dei serbi. Tra i documenti vi è la decisione del Parlamento della Repubblica Srpska del 12 maggio 1992 "sugli obiettivi strategici del popolo serbo in Bosnia Erzegovina". (segue) (Mop)