Giordania: sostegno internazionale a stabilità dopo presunto complotto contro il re

- Leader di Paesi arabi, ma anche Stati Uniti ed esponenti politici russi, iraniani, turchi e israeliani hanno manifestato il proprio sostegno per la stabilità e la sicurezza della Giordania, dove sabato, 3 aprile, sono state arrestate 16 persone, accusate di complotto ai danni del sovrano, re Abdullah II. Dal re del Marocco, Mohammad VI, al re del Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa, e all’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e all’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmad Al Jaber al Sabah, è giunto il sostegno a re Abdullah II. Il re dell’Arabia Saudita Salman, nel corso di una telefonata, ha espresso l’appoggio “a tutte le misure prese dal re per preservare la sicurezza e mantenere la stabilità”. Solidarietà anche dal presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, e dal ministero degli Esteri tunisino. Il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, ha detto: “Seguiamo con attenzione le informazioni e siamo in contatto con le autorità giordana”. Il leader del partito israeliano Blu e Bianco, Benny Gantz, ha definito gli arresti una “questione interna”, sottolineando che “una Giordania sicura e prospera è nell’interesse di Israele nell’ambito della sicurezza, della diplomazia e dell’economia”. (segue) (Res)