Giordania: sostegno internazionale a stabilità dopo presunto complotto contro il re (2)

- Il vice primo ministro giordano, Ayman Safadi, ha detto domenica che l'ex principe ereditario del Paese, il principe Hamza, fratellastro del sovrano, era in contatto con attori stranieri per ordire un complotto volto a destabilizzare il paese ed era stato monitorato per un po 'di tempo. Le autorità giordane hanno intercettato le comunicazioni tra il principe Hamza e le parti straniere sulla tempistica delle misure per minare la sicurezza della Giordania, ha spiegato Safadi in conferenza stampa. Le prove hanno mostrato che il principe Hamza aveva comunicato con entità esterne, la cosiddetta opposizione giordana, e aveva registrato due video in arabo e inglese in un "tentativo di istigazione", ha aggiunto Safadi. La moglie del principe Hamza avrebbe preso contatti con un rappresentante di un Paese straniero per assicurarsi la fuga, ha proseguito Safadi. L'intelligence giordana ha intercettato alcune comunicazioni in quella che ha definito "l'ora zero” del presunto complotto. Nel 2004, re Abdullah II aveva tolto il titolo di principe ereditario al fratellastro Hamzah per assegnarlo a suo figlio Hussein bin Abdullah, che aveva solo dieci anni. A partire da quel momento, esistono delle divergenze fra i due rami della famiglia reale. (segue) (Res)