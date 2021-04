Covid: Speranza proroga ordinanza su viaggi estero al 30 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato al 30 aprile le misure che regolano l'ingresso in Italia, con la quarantena di cinque giorni, per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi dell’Unione europea. A partire da mercoledì prossimo, nell’elenco degli Paesi considerati sicuri rientreranno però anche Austria, Israele, Regno Unito e Irlanda del Nord. Nella lista dell'ordinanza approvata a marzo e che ora è stata prorogata a fine mese c'erano già Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Per chi tornerà da questi Paesi non sarà più obbligatorio stare in isolamento fiduciario per due settimane.(Rin)