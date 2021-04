Ex Ilva: sindaco di Taranto, mettere presto fine a scempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un post oggi su Facebook di un rappresentante di una sigla sindacale che racconta la trama di una fiction: la storia di una fabbrica che, con cadenza costante, registra esplosioni, incendi, incidenti e stragi mancate per un soffio. Mi raccomando, non condividete. Come dite? Non è la trama di una fiction? Parafrasando le parole dell'ultimo comunicato di ArcelorMittal, dovremmo solo dire che lo Stato italiano riconosce e rispetta la rilevanza economica e sociale dell'industria dell'acciaio, così come di ogni altra forma di sviluppo economico, il che non equivale a consentire qualunque cosa". Così Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, dopo l'esplosione presso una delle colate continue dell'acciaieria. "È ciò che ha ribadito anche il Tar Puglia, sezione di Lecce, di recente -prosegue - Perciò non è banale ormai richiedere la sospensione cautelativa dello stabilimento siderurgico di Taranto, non dell'ordinanza del suo Sindaco, per la perdurante violenza verso la comunità e i suoi lavoratori. Qualcuno a questo giro di giostra si assume una grande responsabilità, sia davanti alla morale che alla legge. L'intera città di Taranto deplora il suddetto operato aziendale, perché lede l'immagine di una terra bellissima, ma soprattutto procura allarme e sconcerto nei lavoratori e nella popolazione. Quando quella azienda ha la denuncia facile verso i lavoratori e per motivi assai discutibili, dovrebbe riflettere sulle analoghe azioni che istituzioni locali e cittadini potrebbero ogni volta avviare a ragione nei suoi riguardi. Al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Draghi, al Ministro della salute Speranza, al Ministro della transizione ecologica Cingolani e al Ministro dello sviluppo economico Giorgetti chiediamo di mettere presto fine a questo scempio, a questo continuo smacco all'Italia", conclude il primo cittadino. (Ren)