Giornalisti: Lettera 22, solidarietà a Gasparri dopo attacco di Piroso, Fnsi e articolo 21 distratti da Pasquetta?

- "Un giornalista professionista, noto al grande pubblico come Antonello Piroso, può invocare impunemente la pulizia etnica, ancorché intellettuale (che per un giornalista dovrebbe essere quasi peggio di quella materiale), nel silenzio del sindacato unico dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa e di associazioni di categoria che si ergono a paladine del politicamente corretto quali Articolo 21". Così in una nota l'associazione Lettera22. "Al momento, oltre la nostra, al collega giornalista e senatore Maurizio Gasparri - prosegue il comunicato dei giornalisti - è arrivata infatti la solitaria solidarietà del presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti Carlo Verna. Il tweet di Piroso è sconcertante, rimanda alle pagine più buie della storia dell' umanità e ha alimentato sui social una preoccupante escalation di violenza verbale da parte di chi non condivide le opinioni del senatore Gasparri". In attesa del coinvolgimento dei consigli di disciplina dell'ordine dei giornalisti, l'associazione Lettera22 ribadisce che "un simile linguaggio d'odio è incompatibile non solo con la professione giornalistica, ma con gli stessi principi del vivere civile". (Ren)