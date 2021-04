Covid: Coldiretti, da martedì 4 italiani su 10 fuori da zona rossa ma ristoranti chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di quattro italiani su dieci (41 per cento) per un totale di 24,4 milioni di persone sono fuori dalle zone rosse dopo il lockdown di tre giorni per Pasqua e Pasquetta. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla nuova mappa dei colori con l'Italia divisa tra nove regioni in rosso e undici regioni in arancione (Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento). Un cambiamento importante per buona parte della popolazione nazionale che – sottolinea la Coldiretti - riacquista spazi di libertà ma anche per molti operatori economici che possono riaprire dopo la dolorosa chiusura delle festività di Pasqua. Con l'Italia senza zone gialle restano chiusi però per il servizio al tavolo o al bancone i 360mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi presenti lungo l'intera Penisola con un crack da 7 miliardi per il mese di aprile. Come evidenziato dalle Regioni, che chiedono di valutare possibili aperture dopo il 20 aprile, si tratta di una situazione insostenibile – sottolinea la Coldiretti – dopo il lockdown di Pasqua che rischia di portare alla chiusura definitiva molti servizi di ristorazione e le filiere collegate. (segue) (com)