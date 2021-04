Giornalisti: Verna (Odg), piena solidarietà a Gasparri per tweet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non avendo poteri sanzionatori che sono in capo ai consigli di disciplina, che il collega giornalista senatore Maurizio Gasparri potrà adire come qualunque cittadino, posso solo esprimergli piena e convinta solidarietà come dovrebbe fare chiunque abbia buon senso e tenga a cuore l'articolo 21 della Costituzione”. Così Carlo Verna, presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. "Lo farei - ribadisce Verna - verso chiunque anche non giornalista o non politico alla ribalta da anni. Oso persino sperare che a scrivere su twitter di rivalutazione del concetto di ‘pulizia etnica (intellettuale)’ sia un omonimo dell'iscritto all'Ordine del Lazio Antonello Piroso”. (Ren)