Droga: Bernini (FI), solidarietà a Gasparri vittima di intolleranza

- "Le piattaforme social sono da troppo tempo più una palestra muscolare che un luogo di confronto, ma c’è un limite a tutto. Invocare la pulizia etnica, ancorché – bontà sua - 'solo' intellettuale, come ha fatto il giornalista Piroso nei confronti del senatore Gasparri per una legittima difformità di giudizio sulla liberalizzazione delle droghe leggere, è un grave atto di intolleranza in nome del Pensiero unico politicamente corretto che vorrebbe togliere dignità e legittimità ad ogni dissenso". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Scatenare i leoni da tastiera contro Gasparri, come ha fatto oggi Piroso, è un atto illiberale, ma soprattutto irresponsabile per chi gestisce ogni giorno uno strumento delicato come l’informazione - aggiunge -. Al senatore Gasparri la mia totale solidarietà insieme a quella di tutto il gruppo di Forza Italia del Senato".(com)