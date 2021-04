Droga: Gasparri, pericoloso affidare delega a forza politica sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un esponente grillino, del ministero dell'Interno in particolare, rileva giustamente il preoccupante danno causato dal consumo di cocaina e collega i dati alla discussione in corso in materia di legalizzazione e liberalizzazione. In pratica quindi vorrebbe legalizzare anche la cocaina? Citare i dati e collegarli al dibattito in corso, dimostra quanto sia pericolosa la scelta del governo di affidare una delega in materia di droghe a una persona e a una forza politica sbagliate". Lo afferma, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, membro del Consiglio di presidenza di Forza Italia. "Ribadisco, Draghi si, droghe no. Se il governo scherza con questi argomenti chiude i battenti", aggiunge. (com)