Covid: centro russo Gamaleya, pronti a rispondere ai dubbi dell'Ema su vaccino Sputnik V

- Il centro di ricerca russo Gamaleya, che ha sviluppato il vaccino anti Covid-19 Sputnik V, si sta preparando per una visita dei rappresentanti dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ed ha già preparato una serie di documenti da presentare. Lo ha dichiarato il direttore del centro di ricerca russo, Alelsander Gintsburg, parlando all'agenzia di stampa "Sputnik". Un gruppo di esperti di studi clinici dell'Ema dovrebbe arrivare in Russia nella giornata di sabato. "Siamo sempre pronti e siamo sempre aperti", ha commentato Gintsburg sostenendo che il centro Gamaleya ha preparato una serie di documenti che gli esperti dell'Ema "potrebbero trovare interessanti". Secondo il direttore del centro russo, tutti i dubbi e le domande dell'Ema sul vaccino Sputnik V potranno avere delle risposte. Secondo il direttore del centro Gamaleya, oltre alle questioni scientifiche, ci sono gli aspetti politici ed economici "per cui è piuttosto facile prevedere che tipo di difficoltà dovrà affrontare ancora lo Sputnik V". "Per quanto riguarda l'aspetto scientifico, noi garantiamo che va tutto bene", ha concluso.(Rum)