Lazio: Pedica (Cdem), Pd faccia chiarezza su concorsopoli, omertà non premia

- "Nel Lazio bisogna fare piena luce su concorsopoli. Se davvero Enrico Letta vuole dare il via a un nuovo corso nel partito, allora deve cominciare dalla trasparenza. Il neo segretario deve abbattere il muro di omertà alzato dal Pd e da Zingaretti e da tutti i dirigenti del partito che sono stati tirati in ballo, tra cui il presidente del Pd Lazio Alemanni". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Una cosa è certa, chi ha fatto il furbo per essere assunto deve essere licenziato immediatamente e chi ha organizzato queste furbizie deve essere espulso dal partito. Altrimenti tutto diventa lecito. Letta batta un colpo e faccia vedere il vero cambiamento. Ci vuole un vero codice etico nel partito". (Com)