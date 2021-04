© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riaprire attività e tornare alla vita fin da aprile, ovunque i dati medici lo permettano, è obiettivo della Lega e speranza di milioni di italiani. Ascoltiamo la scienza, non l’ideologia che vede solo rosso”. Lo afferma, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini. (com)