Germania: ministro Salute Spahn, a inizio maggio 20 per cento cittadini vaccinati contro il Covid

- Il 20 per cento della popolazione tedesca sarà immunizzata contro il Covid-19 entro l'inizio di maggio. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn parlando in un centro per le vaccinazioni a Berlino. Spahn ha spiegato che la Germania ci ha messo tre mesi per vaccinare il 10 per cento dei cittadini, che attualmente hanno ricevuto le due dosi del vaccino contro il Covid. "Gestiremo il prossimo 10 per cento in un mese alla luce delle consegne attese", ha aggiunto il ministro della Salute tedesco.(Geb)