Milano: padiglione Baggio, approvate linee indirizzo bando concessione per attività sociali, culturali e aggregative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Termineranno entro la fine di luglio i lavori per la realizzazione del Padiglione Baggio, il nuovo edificio prospiciente la Biblioteca civica del quartiere che non solo integrerà gli spazi della biblioteca accogliendo al suo interno nuove funzioni, ma creerà, attraverso un'area scoperta di circa 230 metri quadrati, uno spazio di connessione attrezzato in modo da favorire i processi di socializzazione e inclusione di tutto il quartiere: la 'Piazza dei saperi'. Si tratta di un'opera nata e finanziata nel contesto del bilancio partecipativo su richiesta dei cittadini. Nel frattempo, l'Amministrazione ha già approvato le linee guida del bando pubblico per la gestione del Padiglione, con l'obiettivo di attivare le sue funzioni non appena saranno terminati i lavori e il nuovo edificio sarà pronto per essere abitato. Il bando, che uscirà entro la fine del mese di aprile, è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro, onlus, cooperative sociali, fondazioni con finalità sociali, culturali ed educative, e alle micro/piccole/medie imprese produttive di beni e servizi e del commercio già iscritte al registro della CCIAA. I soggetti concorrenti potranno partecipare alla selezione in forma singola o di raggruppamento temporaneo. (segue) (Com)