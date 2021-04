Milano: padiglione Baggio, approvate linee indirizzo bando concessione per attività sociali, culturali e aggregative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione del Padiglione sarà affidata al soggetto che avrà presentato il miglior progetto a valenza sociale, culturale, formativa e aggregativa rivolto alla cittadinanza, con un piano di attività che contenga anche proposte per la valorizzazione della nuova sala polifunzionale della Biblioteca Baggio – che sarà gestita dal soggetto vincitore nei soli orari in cui quest'ultima sarà chiusa al pubblico – e la descrizione dettagliata degli elementi di sostenibilità e fattibilità del progetto. Le proposte progettuali presentate dai partecipanti al bando di gara dovranno prevedere una durata massima di 10 anni. Al termine del procedimento di gara, il Comune di Milano stipulerà con il soggetto vincitore una convenzione per la concessione dell'immobile, prevedendo a carico del concessionario le spese per l'allestimento dei locali, coerentemente con le attività previste nel progetto presentato, le spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al Padiglione e all'area pertinenziale pavimentata esterna, gli oneri relativi al rilascio di licenze/permessi/autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle attività previste e le spese per la conduzione dell'immobile. A partire dal secondo anno di gestione, è previsto il pagamento di un canone annuo: l'importo a base d'asta, calcolato sulla base dei valori di mercato e modificabile solo in rialzo, è di 11.125 euro/anno, e potrà essere abbattuto del 70% nel caso il soggetto concessionario sia un'associazione senza scopo di lucro, o più associazioni che abbiano presentato congiuntamente il progetto selezionato. (Com)