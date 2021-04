India: 23 agenti uccisi in attacco maoista a Chhattisgarh, sul posto il ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23 gli agenti delle forze di sicurezza indiane rimaste uccise nel fine settimana in un attacco di matrice maoista nelle foreste della regione di Chhattisgarh, nel nord-est del Paese. Lo riporta il quotidiano “Times of India” riferendo della visita questa mattina nella regione del ministro dell’Interno Amit Shah. “Il governo è determinato a portare il conflitto creato dai naxaliti alla sua logica conclusione”, ha detto nell’occasione Shah utilizzando il termine con cui gli indiani si riferiscono ai ribelli maoisti. “Il Paese non dimenticherà mai il vostro coraggio e il vostro sacrificio. L’intera India è al fianco delle famiglie colpite”, ha affermato durante il tributo alle vittime dell’attacco. In giornata il ministro presiederà una riunione al Centro di coordinamento della polizia a Jagdalpur per rivedere la situazione di sicurezza nell’area e incontrerà alcuni dei 30 militari feriti in ospedale. (segue) (Inn)