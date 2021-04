India: 23 agenti uccisi in attacco maoista a Chhattisgarh, sul posto il ministro dell’Interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del fine settimana è stato il più grave attacco di questo genere da anni a questa parte. Secondo fonti della polizia, la sparatoria è scoppiata a seguito di un’imboscata dei ribelli maoisti contro i militari partecipanti a un’operazione congiunta di varie forze speciali nei pressi del villaggio di Jonnaguda. Anche il primo ministro Narendra Modi ha esteso nel fine settimana le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. “I miei pensieri sono per le famiglie di chi ha perso la vita combattendo contro i maoisti nel Chhattisgarh. I sacrifici di questi coraggiosi martiri non saranno mai dimenticati. Possano i feriti guarire al più presto”, ha scritto su Twitter il capo del governo. I maoisti combattono da oltre tre decenni nelle zone centrali e orientali dell’India e sostengono di essere insorti per rivendicare “i diritti delle popolazioni tribali della regione”. (Inn)