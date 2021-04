Lavoro: Fratoianni (Si), feste pasquali non serene per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica e le istituzioni devono essere consapevoli fino in fondo che non tutti i nostri concittadini stanno passando delle festività pasquali serene". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Penso alle famiglie colpite dal Covid, con i propri cari che stanno invadendo le terapie intensive; penso alle tante, troppe famiglie scaraventate dalla crisi nell'abisso della povertà, e penso anche alle migliaia persone che non vedono un orizzonte positivo alla crisi delle realtà produttive in cui lavorano. Ma la maggioranza che sostiene questo governo - continua Fratoianni - è consapevole che il ministro Giorgetti continua a fare orecchie da mercante alla richieste e alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali per i tanti tavoli di crisi abbandonati a se stessi? Blutec di Termini Imerese, Piaggio Aerospace Liguria, Officine Meccaniche Cerutti Piemonte, Embraco Torino, Acc Belluno, Acciaierie Jsw Piombino, Ilva, Acciaierie Ast Terni sono le più famose, - prosegue l'esponente dell'opposizione - ma sono centinaia le realtà su cui è necessario intervenire al più presto. Se il governo a trazione leghista se ne disinteressa, è arrivato forse il momento che i tavoli di crisi per trovare soluzioni stabili a queste vertenze siano attivati al più presto alla presidenza del consiglio, con l'intervento diretto - conclude Fratoianni - del presidente Draghi. Non c'è più tempo con i ritardi, i continui rinvii, le promesse".(Com)