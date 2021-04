Russia: Roskomnadzor proroga rallentamento traffico Twitter fino al 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente russo per il controllo dei media, Roskomnadzor, ha annunciato oggi che non procederà con il blocco totale di Twitter sul territorio della Russia ma che prorogherà il rallentamento dei traffici su questo social network fino al 15 maggio. Lo scorso 10 marzo Roskomnadzor ha iniziato il rallentamento del traffico su Twitter, sul 100 per cento dei dispositivi mobili russi e sul 50 per cento di quelli fissi, a seguito della mancata rimozione di alcuni contenuti ritenuti "illegali" da parte del social network. In una nota pubblicata oggi, l'ente russo ha fatto sapere che Twitter ha rimosso circa 1.900 dei 3.100 post contestati - che sarebbero relativi a materiale pedopornografico e sulla promozione delle droghe o del suicidio - ma che la proroga del rallentamento del traffico dati serve per spronare il social network ad agire più rapidamente.(Rum)