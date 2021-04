Eurispes: Laboratorio Europa, giovedì il video-incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 8 aprile, dalle ore 16 alle 18, è programmato un video-incontro del coordinamento del Laboratorio Europa dell’Eurispes per discutere di alcuni temi dell’agenda europea non più rinviabili. Infatti, il prolungamento della pandemia e i ritardi nella vaccinazione rischiano di prolungare l’agonia economica dell’Unione e dei suoi paesi, impedendo ancora di affrontare il “dopo”. Nell’incontro si parlerà in particolare: della questione del Next Generation Eu; dell’Europa sociale e del Vertice di Porto; della Conferenza sul futuro dell’Europa.(Ren)