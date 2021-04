Terremoti: Pezzopane (Pd), prevenzione necessaria per salvare l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorrere dei nomi delle 309 vittime ci riporta inevitabilmente a quel dolore delle terribili prime ore, quando - ignari della dimensione della tragedia - ci adoperavamo per dare sollievo ai nostri cari, quando li trovavamo". Così Stefania Pezzopane, deputata Pd ed ex presidente della Provincia dell'Aquila, in occasione della dodicesima ricorrenza del sisma che colpì l'Abruzzo. "Le ore che ci avvicinano alle 3.32 sono ore di passione e di conferma del patto d'amore eterno per la mia città, L'Aquila. Nella notte del ricordo, illuminiamo finestre e balconi con le fiammelle accese, ricordando chi ha perso la vita sotto le macerie, 12 anni fa". "Sembra ieri, per la ferita ancora sanguinante, ma sembra un secolo fa, per il faticoso incedere del tempo. Ogni giorno - prosegue Pezzopane - è segnato dai passi incerti, ma avanti per la ricostruzione, da Berlusconi a Monti, poi Letta, Renzi, Gentiloni, Conte ed ora Draghi. Anni difficili, ero presidente della Provincia il 6 aprile 2009. Poi, da assessore comunale, mi sono occupata dell'assistenza alla popolazione e ho seguito le persone e le famiglie nel momento più doloroso, senza casa, senza lavoro, con l'anima spezzata. Ora sono in Parlamento per fare le leggi che mancavano e a modificare quelle sbagliare. Ho ricordi straordinari di questi 12 anni, battaglie vinte, risultati, persone che hanno ripreso la loro casa più bella e robusta di prima, imprese che hanno ben lavorato, i palazzi luminosi, le attività che hanno ripreso". (segue) (Gru)