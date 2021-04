Bulgaria: elezioni, con spoglio al 72 per cento partito Gerb primo al 25,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale (Cik) della Bulgaria ha effettuato lo spoglio del 72 per cento delle schede relative alle elezioni parlamentari tenute ieri nel Paese. Attualmente il partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) con la sua coalizione risulta la prima forza politica con il 25,85 per cento delle preferenze. Al secondo posto si trova la formazione politica di Slavi Trifonov, C'è certa gente, con il 18,19 per cento delle preferenze. Il Partito socialista bulgaro (Bsp) è al terzo posto con il 14,9 per cento dei voti ottenuti. La forza Bulgaria democratica è insieme alla sua coalizione al quarto posto con il 10,14 per cento delle preferenze, mentre il Movimento per i diritti e le libertà (Dpf) ottiene il 9,18 per cento e Alzati! Esci! ottiene il 4,92 per cento. Restano sotto la soglia di sbarramento il partito Vmro di Krasimir Karakachanov con il 3,55 per cento, Bno con il 3,1 per cento, Rinascita con il 2,73 per cento e la coalizione Volja-Fronte nazionale per la salvezza della Bulgaria (Nfsb) con il 2,46 per cento. (Seb)