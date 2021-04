Medio Oriente: presidente palestinese Abbas diretto in Germania per cure mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero giordano è atterrato questa mattina presso la sede della presidenza palestinese a Ramallah per trasportare il capo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ad Amman. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Ma'an", secondo cui Abbas, 85 anni, sarà successivamente trasferito in Germania per i controlli medici di routine. La notizia giunge a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, previste il prossimo 31 luglio. (Res)