Covid: salta anche l’estate in musica 2021, in Italia concerti rinviati al prossimo anno o cancellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid continua a mettere in ginocchio il settore dei grandi eventi live, annullati o rimandati al 2022. Se la speranza è arrivata da Barcellona quando lo scorso mese si è tenuto un concerto in presenza di 5.000 persone, nel resto d'Europa le manifestazioni e il festival sono stati posticipati a data da destinarsi creando, come lo scorso anno, un impatto forte in tutto il comparto. Attorno a concerti o spettacoli dal vivo, infatti, non sono ci solo artisti o musicisti ma tutta una macchina organizzativa che coinvolge centinaia di addetti ai lavori. In Italia, Live Nation, tramite i canali social ed ufficiali, ha reso noto che gran parte dei concerti sono stati annullati. "I concerti di Vasco previsti nel mese di giugno 2021 nell'ambito dei Festival saranno riprogrammati. Le nuove date e le eventuali modalità di rimborso, in conformità con le disposizioni di legge, saranno comunicate entro il 15 aprile 2021". (segue) (Rer)