Covid: salta anche l’estate in musica 2021, in Italia concerti rinviati al prossimo anno o cancellati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non solo i grandi big della musica italiana. "Il tour europeo dei Pearl Jam previsto durante l'estate 2021 è ufficialmente riprogrammato nel 2022. La nuova data italiana: il 25 giugno 2022 a Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari + Special guest: Pixies". Ed ancora. "La tappa italiana di Thom Yoke prevista originariamente il 9 luglio 2020 al Milano Summer Festival e poi riprogrammata l'8 luglio 2021 al Lorenzini District è stata cancellata. Il tour 2021 è stato cancellato anche in Europa e Gran Bretagna". Alla lunga lista si aggiungono anche i System of a Down. "Lo show previsto il 10 giugno 2021 a I-Days è definitivamente cancellato. La tappa italiana dei System of a Down prevista originariamente il 12 giugno 2020 al Mind– Milano Innovation District (area expo) e poi riprogrammata il 10 giugno 2021 non potrà essere recuperata ed è stata definitivamente cancellata". Anche Vertigo ha annunciato la cancellazione degli eventi in programma. "Comunichiamo che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Rammstein hanno nuovamente posticipato tutto il tour europeo al 2022 e quindi anche la data italiana inizialmente programmata per il 13 luglio 2020 e successivamente rischedulata al 13 luglio 2021". (segue) (Rer)