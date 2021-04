Covid: salta anche l’estate in musica 2021, in Italia concerti rinviati al prossimo anno o cancellati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovamente posticipate le date degli Skunk Anansie. "Le date italiane inizialmente previste per il 15 e 16 novembre 2020 e successivamente riprogrammate in un'unica data al 15 maggio 2021, sono state nuovamente posticipate come segue: data unica: 15 marzo 2022 al Fabrique di Milano". Anche il Festival Rock in Roma sta riprogrammando al 2022 quasi tutte le date in programma per l’estate 2021 e annuncia su Facebook: "Sabato 17 aprile 2021, in piazza del Popolo a Roma, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale di ‘Bauli In Piazza’, il movimento nato con lo schieramento di 500 bauli davanti al Duomo di Milano, che raccoglie tutti coloro che lavorano nel settore eventi, spettacolo, fiere, congressi e musica dal vivo, oggi in ginocchio a causa della peggiore crisi che abbia mai attraversato". (Rer)