Roma 2021: Adinolfi (Pdf), candidiamo a sindaco Fabiola Cenciotti, una pilota contro Raggi

- Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), ha annunciato il nome del candidato che il suo movimento contrapporrà a Virginia Raggi per la carica di sindaco di Roma: “Fabiola Cenciotti, 50enne moglie e madre di due splendide bimbe, pilota d’aereo con il grado di primo ufficiale e oltre 6.500 ore di volo in Alitalia, è il candidato del Popolo della famiglia alla carica di sindaco di Roma, votata dal coordinamento capitolino del partito su proposta del coordinatore nazionale Nicola Di Matteo. Cinque anni dopo la prima sfida dell’allora neonato Pdf all’inconsistenza di Virginia Raggi, misureremo che tipo di crescita ha avuto il nostro movimento sul vasto territorio della Capitale, affidandoci alla capacità di interpretarne l’anima di una donna cattolica della comunità parrocchiale di San Girolamo al Corviale. Offriamo la candidatura della forte e capace Fabiola Cenciotti all’intero centrodestra, che pare impossibilitato a trovare un nome. Se la nostra offerta dovesse essere declinata andremo avanti comunque da soli chiedendo ai romani di votare Popolo della Famiglia indicando il primo ufficiale Fabiola Cenciotti come prossimo sindaco di Roma. Una donna, sì. Ma una donna capace di far tornare a volare la Capitale dopo i cinque anni disastrosi di Virginia Raggi”. (Com)