- "Produciamo i vaccini in Italia sfruttando le licenze. La Francia ha già cominciato la produzione nazionale in subappalto. Si esce dal lockdown 2021 e si riparte solo con vaccinazioni in tempi rapidi. Mettiamo riparo ai danni compiuti dal governo giallorosso". Così su Twitter l'eurodeputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.(Rin)