Libia: Enav in campo per rilanciare l'aviazione civile

- "Una delegazione di Enav, guidata dall’amministratore delegato Paolo Simioni, ha incontrato, a Tripoli, il ministro dei Trasporti libico Muhammad Salem Al-Shahoubi e il presidente della Libyan Civil Aviation Authority Mustafa Benammar per pianificare gli interventi necessari al rilancio dell’aviazione civile del paese nordafricano e favorire il ripristino dei collegamenti diretti con l’Italia e l’Europa". Lo rende noto un comunicato. "Enav, infatti, sosterrà nei prossimi mesi l’aviazione libica sostituendo gli equipaggiamenti danneggiati della nuova torre di controllo dell’aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli, realizzata proprio da Enav due anni fa e fornendo, tra le altre, tecnologia all’avanguardia per le torri di controllo degli aeroporti Tripoli e Misurata e per il Centro di Controllo d’Area di Tripoli. L’incontro è stato organizzato grazie al sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Ambasciata d’Italia a Tripoli e dell’Ambasciatore italiano in Libia Giuseppe Buccino Grimaldi", riferisce la nota. (segue) (Com)