Libia: Enav in campo per rilanciare l'aviazione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero innanzitutto ringraziare il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le strutture a Roma e in Libia ed in particolare l’Ambasciatore d’Italia a Tripoli Giuseppe Buccino Grimaldi che ci hanno sostenuto nel cogliere questa opportunità", ha dichiarato Simioni. "La Libia per Enav rappresenta un Paese strategico. Quasi tutti i collegamenti tra l’Europa e l’Africa equatoriale passano sulla Libia e sull’Italia. Se lo spazio aereo libico rimane chiuso al traffico aereo internazionale, le compagnie sono costrette di conseguenza a non attraversare neanche l’Italia. Supportarli significa quindi, non solo contribuire alla crescita delle attività commerciali di Enav ma anche garantire un flusso aereo che rilanci i collegamenti con l’Europa e con l’Italia in particolare e partecipare direttamente al percorso di stabilizzazione del paese, rispondendo anche alle legittime aspettative di mobilità del popolo libico", conclude. (segue) (Com)