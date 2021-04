Scuola: assessore Lazio, buon rientro a studenti e docenti, tenere alta attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguro buon rientro a scuola, il 7 aprile, ai 77.363 docenti, compresi i 18.785 di sostegno, ai 19.395 personale ata, ai 635 dirigenti scolastici e inoltre ai 470.761 alunni degli istituti di infanzia, primaria, secondaria di primo grado a cui si aggiungono 252.012 alunni della scuola secondaria di secondo grado di cui tornerà a svolgere le lezioni al 50 per cento in presenza e l’altra metà in dad, secondo la modalità scelta dalla quasi totalità delle singole istituzioni scolastiche". Lo afferma in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio. "A tutti la ormai consueta raccomandazione sul mantenimento dei corretti comportamenti, dentro e fuori gli istituti scolastici, per contribuire a mantenere basso il numero dei contagi, salvaguardando la propria salute e quella degli altri".(Com)