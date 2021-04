Covid: in Puglia circolazione virale sostenuta tra soggetti in età scolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un campione di 12 regioni e la Pa di Trento nella popolazione al di sotto dei 19 anni si osserva una diminuzione dell’incidenza in tutte le fasce di età della popolazione, meno evidente nelle classi di età a partire dai 65 anni. In Puglia, al contrario, la curva epidemica mostra ancora un andamento in salita, con un incremento dei nuovi positivi che interessa tutte le fasce di età con l’eccezione dei bambini tra 0-5 anni". Così la relazione con i dati Dipartimento della Salute allegata all'ordinanza del governatore pugliese, Michele Emiliamo, con la quale si concede ai genitori la possibilità di chiedere la Dad per i figli. "La variazione più rilevante è associata all’incremento nella classe 14-18 anni (+16 per cento) - prosegue il documento - già caratterizzato da un elevato tasso di incidenza settimanale di 323 casi ogni 100.000 abitanti, e nella classe 11-13 anni (+9 per cento). Il tasso di incidenza settimanale, stimato attraverso i dati del flusso aggregato della Protezione civile alla data del primo aprile, risulta pari a 318 casi per 100.000 abitanti, con valori più elevati in provincia di Taranto (395 per 100.000 abitanti) e in provincia di Bari (382 per 100.000 abitanti), e comunque in crescita in tutta la regione. I dati della sorveglianza scolastica mostrano una riduzione dei contagi tra gli studenti e il personale scolastico. Il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento di isolamento/quarantena è in netta diminuzione". "La Regione Puglia - conclude il documento - è ancora interessata da un incremento del numero di contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare. Tale circostanza impone il mantenimento di stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un ulteriore incremento dei contagi".(Ren)