Vaccino: Mulè, cambio di passo è già reale

- "Abbiamo ricevuto 2,8 milioni di dosi nel weekend di Pasqua e grazie al Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa sono state distribuite nell'arco di 12 ore a tutte le Regioni. Il cambio di passo nell'approvvigionamento dei vaccini è già reale: nel prossimo trimestre con l'arrivo anche di Johnson & Johnson ci sarà quell'accelerata richiesta e obbligata per arrivare a tagliare il traguardo delle 500 mila vaccinazioni al giorno". Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè ai microfoni di Sky Tg24 in diretta dall'Hub vaccinale al parco di Trenno, Milano, il punto drive through gestito dal ministero della Difesa. "Come ministero della Difesa abbiamo dato risposte laddove siamo stati chiamati a intervenire e bisogna continuare in questo sforzo collettivo così da arrivare a fine settembre con un indice di immunità di gregge prossimo all'80 per cento", ha aggiunto.(Rin)