Milano: Sardone (Lega), tende di senzatetto in pieno centro, sindaco indifferente

- Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, dichiara in una nota: "Da tempo si moltiplicano scene di degrado e disagio sociale. Non solo la Stazione Centrale a Milano, ormai abbandonata a sbandati e spacciatori. Anche il centro è preda di situazioni difficili con i clochard che si moltiplicano. Ho avuto modo di vedere la situazione nella centrale Piazza Vetra dove accanto alla Basilica di San Lorenzo ci sono numerose tende e sacchi a pelo. Ci sono sia italiani che stranieri. Ma scene simili si possono vedere anche nelle gallerie di Corso Vittorio Emanuele accanto al Duomo o accanto alla stazione di Garibaldi. Ci sono situazioni di estrema povertà che riguardano anche tanti nostri connazionali che il sindaco Sala e il Comune di Milano non affrontano. Poi ci sono i danni dell'accoglienza senza freni che ha portato tantissimi stranieri a bivaccare nelle nostre piazze, senza futuro e con la prospettiva crescente di andare a ingrossare le fila della criminalità. Come affronta il Pd queste emergenza? Con il silenzio, censurando i problemi. Ancora si vantano di un inesistente modello di accoglienza e solidarietà. È inaccettabile questo lassismo!". (Com)