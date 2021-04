Sanità: Parente (Iv), serve un piano per i prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare un piano sanità per i prossimi mesi e i prossimi anni. Italia Viva presenterà il piano Sanità 2030 perché dobbiamo rimettere in piedi un sistema". Lo ha detto la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione igiene e sanità a palazzo Madama, a Skytg24. "La leva positiva di questo governo di larghe intese è che potremmo smettere di litigare e guardare solo e unicamente al bene della popolazione e alla salute e saremmo folli se non imparassimo dalla lezione della pandemia e mettere in sicurezza il sistema sanitario investendo e implementare sulla sanità territoriale, curando ogni aspetto della medicina di prossimità", ha aggiunto. (Rin)