Migranti: Lollobrigida (Fd'I), nuova ondata sbarchi, governo immobile

- "Non si ferma l'ondata di sbarchi illegali a Lampedusa a causa dell'immobilismo del governo Draghi e soprattutto del ministro Lamorgese, che promette serrati controlli solo per gli italiani e non per i clandestini. Proprio come accadeva con Conte, in questo modo si favorisce l'invasione di immigrati, spesso positivi al Covid e alle sue varianti, con il rischio di rendere vano ogni sforzo per contenere i contagi e sconfiggere il virus". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (com)