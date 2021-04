Covid: mille persone controllate a Pasqua nel Riminese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel fine settimana appena concluso sono stati impiegati poco più di 160 carabinieri del comando provinciale di Rimini in un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito dell'emergenza Covid. È stata rilevata una situazione generale tutto sommato tranquilla, pur con le dovute eccezioni, riferiscono i militari. Sono circa mille le persone controllate e quasi tutte hanno esibito la prescritta autocertificazione che legittimava gli spostamenti, prevalentemente per fare visita ai parenti; 20 in tutto quelle sanzionate poiché in strada senza giustificato motivo. Sono invece 180 le attività commerciali controllate in tutta la provincia, tutte in regola tranne una, sanzionata in via amministrativa - con proposta di chiusura di 5 giorni - poiché nel locale c'erano troppi clienti che consumavano contemporaneamente all'interno dello stesso. Non è mancata, ovviamente, l'attività di contrasto agli illeciti penali ed amministrativi. In particolare, 2 sono state le persone arrestate e 3 quelle denunciate a piedi libero. Un pluripregiudicato nordafricano è stato protagonista domenica mattina in viale Regina Margherita a Rimini di un movimentato inseguimento a piedi, poiché alla vista dei due carabinieri di pattuglia che si apprestavano a controllarlo, per guadagnare la via di fuga ne spintonava violentemente uno, venendo presto raggiunto e immobilizzato dall'altro. Nelle sue tasche lo straniero deteneva cinque dosi di eroina e una di hashish: alla violenza a pubblico ufficiale e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si è aggiunta poi la ricettazione, poiché a seguito della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti quindici smarphone risultati rubati a Rimini negli ultimi giorni. Il ventenne è stato arrestato e verrà giudicato domattina per rito direttissimo e gli sono stati sequestrati anche 5.000 euro in contanti, considerati proventi dell'attività di spaccio e/o ricettazione.