Covid: mille persone controllate a Pasqua nel Riminese (2)

- Un altro soggetto, anch’egli protagonista di una reazione violenta all’atto del controllo è stato arrestato in circostanze analoghe. Nel corso della notte scorsa a Viserba i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile hanno intimato l’alt al pregiudicato 48enne del posto che, all’atto della contestazione perché inottemperante al divieto di circolazione imposto dal coprifuoco, si è scagliato contro i militari accusati di averlo abusivamente controllato, aggredendoli con inaudita violenza, venendo infine immobilizzato e tratto in arresto. Tra i denunciati, a Rimini un pregiudicato albanese risultato clandestino sul territorio nazionale e un pregiudicato tunisino reo di aver fornito false generalità all’atto del controllo; a Riccione un 58enne del luogo è stato colto alla guida della sua auto in stato d’ebbrezza. Segnalati, infine, alla Prefettura di Rimini cinque giovani, di cui due nordafricani, quali consumatori di sostanze stupefacenti. (Ren)