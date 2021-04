Medio Oriente: elezioni legislative maggio, approvate tutte le 36 liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale palestinese ha approvato la partecipazione di 36 liste di candidati per partecipare alle elezioni legislative fissate per il 22 maggio. Si tratta delle prime elezioni palestinesi negli ultimi 15 anni, in vista delle presidenziali del 31 luglio. Le diverse liste entro mercoledì, 7 aprile, potranno presentare i loro candidati. Lo svolgimento di elezioni credibili e inclusive nei Territori palestinesi è un passo cruciale per rinnovare la legittimità delle istituzioni nazionali, ha detto il primo aprile scorso il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland. Le elezioni legislative previste il 22 maggio sono cruciali per “ristabilire l’unità nazionale palestinese e tracciare un percorse per tornare a negoziati significativi per attuare la soluzione a due Stati”, ha spiegato il diplomatico norvegese. Wennesland ha esortato tutti “gli attori a rispettare il processo elettorale e risolvere eventuali controversie in modo pacifico con meccanismi legali ufficiali. Tutti devono lavorare per proteggere il diritto di voto del popolo e per decidere il proprio futuro politico, in particolare i giovani”. (Res)