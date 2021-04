Serbia-Italia: presidente Vucic a colloquio con ambasciatore Lo Cascio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic e Lo Cascio hanno inoltre auspicato che la situazione epidemiologica possa consentire di tenere la quarta seduta intergovernativa quest'anno, poiché darebbe un forte impulso alla cooperazione complessiva tra i due Paesi. A tale proposito, l'ambasciatore italiano si è congratulato con le autorità serbe per gli ottimi risultati ottenuti nella campagna vaccinazione della popolazione, risultati che stanno ottenendo riconoscimenti in tutto il mondo. Lo Cascio ha menzionato inoltre la solidarietà mostrata dalla Serbia con gli altri Paesi della regione come esempio del contributo alla stabilità nei Balcani occidentali e ha ribadito la gratitudine dell'Italia per l'assistenza medica che la Serbia ha fornito nei momenti più difficili. Il presidente serbo ha dichiarato che la solidarietà della Serbia con la regione è un riflesso del suo senso di responsabilità e del desiderio che la cooperazione sia la base per il progresso nei Balcani occidentali. Vucic ha sottolineato che l'Italia è tra i partner più importanti della Serbia, sia a livello bilaterale che nell'attuazione delle politiche regionali. (segue) (Seb)