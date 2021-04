Agroalimentare: Confagricoltura, aumenta l'export Ue, settore è da valorizzare con importanti obiettivi di crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export della Ue è stato trainato lo scorso anno dal forte aumento degli acquisti cinesi di carni suine (oltre 2 miliardi in più sul 2019) e grano (1,7 miliardi). Di converso, le limitazioni del canale HoReCa per l’emergenza sanitaria hanno frenato le esportazioni di vini sui mercati dei Paesi terzi (1,2 miliardi di euro in meno). “Ora dobbiamo essere pronti a intercettare la ripresa economica, già in atto in Cina e nel continente asiatico”, rileva Giansanti. “Il prodotto interno lordo farà segnare quest’anno negli Stati Uniti un rialzo di oltre il 6 per cento, quasi il doppio rispetto alle stime riferite alla Ue. Le stime del Wto indicano una ripresa del commercio internazionale superiore all’8 per cento sul 2020”. “Ci sono tutte le condizioni per riprendere il percorso di crescita che ha visto le esportazioni agroalimentari italiane raddoppiare nell’arco di dieci anni”, aggiunge il presidente di Confagricoltura. “L'export agroalimentare della Spagna ha sfiorato nel 2020 i 57 miliardi di euro. E’ un traguardo che possiamo raggiungere e migliorare - conclude Giansanti - a vantaggio di tutte le componenti della filiera e dell’economia italiana. Dobbiamo porci obiettivi ambiziosi in termini di crescita”. (Com)