Milano: concluso il restauro conservativo del monumento dedicato a Carlo Cattaneo

- Continuano le attività conservative sul patrimonio storico della città. Si è appena concluso il restauro conservativo del monumento dedicato a Carlo Cattaneo di via Santa Margherita. L'intervento, che ha avuto una durata di circa 3 mesi, ha visto la pulizia delle superfici in pietra e bronzo, caratterizzate da depositi di diversa natura - dagli inquinanti atmosferici agli ossidi metallici trasportati sugli ornati e generati dalla vicinanza della linea tranviaria - seguito da opere di sigillatura finale di tutti i giunti, dalle opere di protezione finale della pietra e dalla stesura di cere microcristalline per la protezione superficiale degli apparati bronzei. L'ambito del monumento è stato, infine, riordinato con la ripulitura della cancellata che delinea l'area verde in cui si trova. Il restauro del monumento si inserisce nell'ambito di una serie di interventi in corso per la rigenerazione di diverse statue cittadine. Tra gli ultimi, il restauro del monumento dedicato a Carlo Porta tra via Larga e piazza Santo Stefano realizzato in occasione della ricorrenza del Bicentenario dalla morte del poeta, l'intervento conservativo dell'opera "Centauro" di Igor Mitoraj presso la fontana di Piazza Enzo Paci e quello della Statua dell'Italia presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli in coordinamento con la Soprintendenza. (segue) (Com)