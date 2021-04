Donbass: portavoce Cremlino, nella regione schermaglie incontrollabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Donbass sono in atto "schermaglie incontrollabili" e i comandanti militari ucraini stanno prendendo tali decisioni sul campo senza alcuna restrizione da parte dei loro superiori. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, accusando Kiev di non voler dare attuazione agli accordi di Minsk. "Sfortunatamente gli accordi non vengono adempiuti", ha osservato Peskov secondo cui esiste un rischio di escalation delle tensioni nel Donbass. Secondo il portavoce russo, Mosca non pone alcune minaccia ad alcun Paese straniero, Ucraina inclusa, ma tiene a difendere la propria sicurezza.(Rum)