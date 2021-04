Myanmar: salgono a 564 le vittime della repressione, 6 morti nel weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a 564 le vittime della repressione delle proteste in corso in Myanmar contro il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio, con sei persone rimaste uccise lo scorso fine settimana. Lo riferisce l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, secondo cui tra le vittime vi sono 47 bambini. I dimostranti sono tornati in strada oggi per chiedere la restaurazione del governo civile di Aung San Suu Kyi, arrestata durante il golpe militare. Nel frattempo il Brunei, presidente di turno dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), ha invitato i Paesi membri dell’organizzazione a prepararsi per un incontro a Giacarta sugli sviluppi della crisi birmana. L’annuncio arriva a seguito di colloqui tra il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, e il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah. Al momento non è tuttavia chiaro quando si terrà la riunione. Finora tutti i tentativi dell’Asean di mediare nella crisi sono andati a vuoto, con la giunta militare che – forte anche dell’appoggio della Cina – non mostra segnali di cedimento a fronte del Movimento di disobbedienza civile organizzato dai manifestanti anti-golpisti. (Fim)