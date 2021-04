Italia-Usa: Alitalia, prorogate al 30 giugno i voli Covid tested da e per New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguiranno fino al 30 giugno i voli "Covid tested" di Alitalia da e per New York, iniziati lo scorso 8 dicembre. Lo riferisce la compagnia aerea in una nota, sottolineando come tale modalità di viaggio abbia riscontrato il favore di circa 10 mila passeggeri che in questi quattro mesi hanno viaggiato da e per gli Stati Uniti. "Per viaggiare sui tre voli settimanali Alitalia da e per gli Usa i passeggeri dovranno quindi continuare a presentare una certificazione comprovante la negatività al Covid-19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire il test antigenico direttamente all'aeroporto prima di imbarcarsi. Per i passeggeri in arrivo dagli Stati Uniti il secondo test antigenico effettuato all'aeroporto di Fiumicino continuerà a esentarli dall'obbligo di quarantena", spiega Alitalia. (segue) (Com)