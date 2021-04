Italia-Usa: Alitalia, prorogate al 30 giugno i voli Covid tested da e per New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, come previsto da un provvedimento del ministero della Salute, tutti i passeggeri che viaggiano sui voli "Covid tested" dovranno compilare i moduli digitali Passenger Locator Forms, iniziativa fortemente voluta dall'Unione Europea di cui Alitalia è stata compagnia test, e che si pone l'obiettivo di rendere più rapido il tracciamento dei contatti, nei casi di positività al virus. Restano in vigore le consuete precauzioni di viaggio, pertanto anche per i voli Covid-tested è obbligatorio indossare sempre una mascherina chirurgica protettiva, munendosi preventivamente di un numero adeguato di ricambi per poterla sostituire ogni 4 ore. Alitalia ricorda che tutti i suoi aeromobili vengono sanificati quotidianamente con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l'aria a bordo è rinnovata ogni tre minuti e pura al 99,7 per cento, come in una sala sterile, a conferma che il trasporto aereo resta la modalità di viaggio più sicura. (Com)